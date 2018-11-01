الإمارات في أسبوع | قريبا جواز السفر الإماراتي الثاني عالميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

أسبوع حافل بالفعاليات شهدته دولة الإمارات، تضمن تحديات ومسابقات ومشاركات عربية وعالمية، الزميلة ديما نجم تطلعنا على أبرزها ضمن فقرة "الإمارات في أسبوع"

علم الإمارات يعلو خفاقاً في ربوع الوطن

ترفرف راية دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم، في تمام الساعة الحادية عشرة، خفاقة في ربوع الوطن، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادتهة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.



إطلاق "خليفة سات".. أول قمر صناعي بأيدٍ إماراتية

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة من اليابان، الاثنين، القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA) ويعتبر الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية. واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويعد "خليفة سات" أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع. وسيقدم القمر صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، كما أنه يتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.



قمة الاقتصاد الإسلامي تدعو إلى إيجاد منظومة عمل مستقبلية

دعت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018، التي استمرت يومين واختتمت فعالياتها في دبي، أمس، إلى إيجاد منظومة عمل مستقبلية مؤثرة في اقتصادات دول العالم الإسلامي، تستند إلى الابتكار والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وحثت القمة، في بيانها الختامي، على إيجاد نوع من التواصل بين جميع المعنيين بتطوير الاقتصاد الإسلامي، مشددة على ضرورة بناء علاقات وشراكات اقتصادية جديدة في العالم الإسلامي، وتوفير فرص استثمارية كبرى.



انطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.. ومشاركة 25 دولة

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، تحت شعار «قصة حروف».

وتضم الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكثر من 20 مليون كتاب، لحوالي 1.2 مليون عنوان، منها 80 ألف عنوان جديد، بالاضافة الى عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية.

وتم اختيار اليابان ضيف شرف دورة هذا العام من المعرض، احتفاءً بإنجازاتها الحضارية التي شكل الكتاب فيها عاملاً ومحركاً رئيسياً في بناء الثقافة وتشكيل الأخلاق الاجتماعية.



اختتام "تحدي القراءة".. وطفلة مغربية في الصدارة

حظيت مباردة تحدي القراءة العربي في دورتها الثالثة بمتابعة، واسعة المدى من قبل محبي القراءة، من مختلف دول العالم. وشهدت المبادرة مشاركة 10.5 مليون طالب وطالبه، من 44 دولة عربية وأجنبية و52 ألف مدرسة، و87 ألف مشرف، وتوجت باللقب لهذا العام مريم أمجون من المغرب والبالغة من العمر 9 سنوات.

انطلاق تحدي دبي للياقة في نسخته الثانية

انطلقت صافرة التحدي والجميع على استعداد خوض النسخة الثانية من تحدي دبي للياقة، الذي يخطو خطوات مهمة في تحفيز الأشخاص على مزاولة 30 دقيقة من التمارين الرياضية المتنوعة لمدة 30 يوماً.

وسيستمر التحدي من 26 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وكان قد انطلق بكرنفال افتتاحي أُقيم على مدار يومين في مركز "فستيفال سيتي" التجاري. إذ يعكس الكرنفال مفهوم هذه المبادرة التي تهدف إلى تأسيس مجتمع صحي يدرك أهمية ممارسة الرياضة.

جواز السفر الإماراتي إلى الثاني عالمياً نهاية نوفمبر الجاري

يواصل جواز السفر الإماراتي صعوده الذي تميّز بأنه الأسرع عالمياً في السباق نحو القمة، ليقفز مجدداً إلى المركز الثاني عالمياً بنهاية شهر نوفمبر الجاري، بعد نفاذ مذكرة التفاهم التي وقّعتها الدولة مع أنغولا الثلاثاء الماضي، واستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بتبادل التأشيرة مع روسيا التي تم التوقيع عليها في يوليو الماضي، بحسب المؤشر العالمي «باسبورت إندكس».

ويتساوى بذلك جواز السفر الإماراتي مع الجواز الأميركي في المركز الثاني، إضافة إلى 9 دول أخرى، هي: الدنمارك، والسويد، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والنرويج، وجنوب إفريقيا، ولكسمبورغ، من حيث القوة، ودخول 164 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة، أو الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار.

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