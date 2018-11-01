اتفاق مبدئي على توحيد السلطات في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤولون في ليبيا إن مجلسي النواب المتنافسين في البلاد اتفقا على العمل معا على إصلاح مؤسسات الدولة في محاولة لتوحيد السلطة في ليبيا. وذكرت مصادر برلمانية أن المجلسين وَقعا على إتفاق لتشكيل مجلس رئاسي موحد مكون من رئيس ونائبيّن ورئيس للوزراء "لإنهاء الانقسام", وسط ترحيب حذر من الأمم المتحدة.

وفي ليبيا حكومتان، إحداهما مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وأخرى تتمركز في الشرق، في ظل صراع على السلطة منذ عام 2011 الماضي. وجاء في البيان "هذا المشروع لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز (بغرض) إنهاء الانقسام الحاصل في البلاد".

وطرابلس مقر مجلس رئاسي برئاسة فائز السراج رئيس الوزراء، لكن هذا المجلس لا يلقى اعترافا في الشرق. وأبدت الأمم المتحدة التي تحاول الوساطة بين الجانبين لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات ترحيبا حذرا بالاتفاق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إن مبعوث المنظمة الخاص غسان سلامة "استمع إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي".

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