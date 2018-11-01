إحباط تهريب 6 من المطلوبين أمنيا في البحرين

أخبار الآن | دبي - الامارت العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحباط عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنيا والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية، وذلك من خلال قارب تم تجهيزه لهذا الغرض على أن يبحر من ساحل منطقة سماهيج.

فيما أفادت الداخلية التحريات أن أحد المقبوض عليهم، كان على تواصل مع أحد الأفراد الإرهابية الهاربة والموجودة في إيران والذي رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم.

وأدت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية عدد من المشتبه بقيامهم بإيواء ودعم هؤلاء المطلوبين حيث تم القبض عليهم.



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