عاجل

إحباط تهريب 6 من المطلوبين أمنيا في البحرين

 أخبار الآن | دبي - الامارت العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحباط عملية تهريب 6 من المطلوبين أمنيا والمحكوم عليهم في قضايا إرهابية، وذلك من خلال قارب تم تجهيزه لهذا الغرض على أن يبحر من ساحل منطقة سماهيج.

فيما أفادت الداخلية التحريات أن أحد المقبوض عليهم، كان على تواصل مع أحد الأفراد الإرهابية الهاربة والموجودة في إيران والذي رتب للمقبوض عليهم عملية إخفائهم وتهريبهم. 

وأدت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية عدد من المشتبه بقيامهم بإيواء ودعم هؤلاء المطلوبين حيث تم القبض عليهم.
 

اقرأ المزيد:

استقالة وزيرين أردنيين بعد سيول البحر الميت

#البحرين #إرهاب #أخبار عربية

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...