أضرار ماديّة و بشريّة بعد انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

أخبار الآن | دبي - الامارت العربية المتحدة (وكالات)

انفجرت سيارةُ مفخخة في شارعِ مكة المكرمة في قلبِ العاصمة مقديشو، ما تسبب في أضرارٍ وخسائر بشرية ومادية لم يتم حصرُها بعد. ووفق مصدر أمني، فإن الانفجارَ نجم عن موادٍ مُتفجرة كانت مزروعة بالسيارة، فيما لم يُعرف بعد الشخص المُستهدف من الهجومِ في المنطقةِ الحيوية التي تضمُ عديدا من المنشآتِ الحكومية. وسائل إعلام أكدت وقوع إصابات جراء هذا الانفجار، في الوقت الذي قامت فيه السلطات بنقلهم إلى المستشفيات حتى يتم إسعافهم.

الجدير بالذكر أن جماعة الشباب الإرهابية تستخدم ذات الأسلوب في عملياتها، التي أودت بحياة كثير من المدنيين وموظفي الحكومي من قبل.

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