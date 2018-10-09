قتلى في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بسيناء
أخبار الآن | سيناء - مصر (وكالات)
أعلنت السلطات المصرية أن 10 ارهابيين لقوا مصرعهم فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن فى منطقة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وكالة الأنباء المصرية الرسمية قالت إن قوات الأمن داهمت إحدى المزارع المهجورة بالعريش كان يتخذها المتشددون مأوى لهم.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جميع الارهابيين عقب تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزتهم علي 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وكمية كبيرة من الذخائر.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الجيش المصري مقتل 26 إرهابيا وتدمير 7 أوكار للعناصر الإرهابية خلال عمليات التمشيط والمداهمة في وسط وشمال سيناء.
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