قتلى في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بسيناء

... مقتل 3 رجال شرطة مصريين برصاص مجهولين في سيناء قتل ضابط برتبة مقدم وشرطيان إثنان بعد ان اطلق مجهولون النار عليهم بمنطقة جسر الوادي في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

... مقتل جنود مصريين عند مدخل العريش بسيناء قتل 3 جنود مصريين و أصيب 7 آخرون في إستهداف ناقلة جنود عند مدخل مدينة العريش بمحافظة سيناء

... تنظيم داعش يبث تسجيل فيديو لإعدام شخصين بث الفرع المصري لتنظيم داعش تسجيل فيديو جديد لاعدام شخص بقطع الرأس وقتل جندي مصري كان قد خطف في هجوم في شبه جزيرة سيناء. وتبنت هذه الجماعة التي غيرت اسمها ليصبح ولاية سيناء معظم الهجمات الكبيرة والعنيفة في شمال سيناء منذ تموز/يوليو 2013. ويعلن الجندي المصري في التسجيل هوُيته ويؤكد انه اسر خلال هجوم استهدف في الثاني من نيسان/ ابريل حاجز تفتيش في شمال سيناء.

... المرصد: تحرير الشام سحبت أسلحة ثقيلة من محيط إدلب أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن هيئة تحرير الشام سحبت أسلحتها الثقيلة من أجزاء من المنطقة العازلة في محيط إدلب.

... دعم خليجي للأردن بما يزيد عن مليار دولار أودعت السعودية والإمارات والكويت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني، وتعهدت بدعم الميزانية بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات