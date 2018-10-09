"عُمان" تستعد لعاصفة مدارية.. لن يكون لها تأثير على الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشكلت عاصفة مدارية في بحر العرب قبالة ساحل عمان، وسط توقعات بأن تتحول إلى إعصار في عمان الأربعاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول، ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان (PACA)، نشرj على موقع تويتر الخاص بها، أنه "من المتوقع أن تؤثر العاصفة الاستوائية لوبان على محافظتي ظفار ووستا اليوم.

وتشير أحدث خرائط تحليل الطقس للمركز الوطني للإنذار المبكر بالأخطار المتعددة إلى تركز العاصفة المدارية "لوبان" في وسط بحر العرب، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 35 إلى 40 عقدة (64 إلى 74 كم / ساعة) وعلى بعد حوالي 940 كلم من صلالة، كما نقلت صحيفة "تايمز أوف عمان" عن متحدث باسم PACA.





فيما استبعد المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي إمكانية التأثير المباشر على الدولة بسبب عاصفة استوائية في بحر العرب في الأيام الأربعة القادمة، وفق موقع "الخليج".

في نفس الوقت، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية (PMD) تحذيرا من أن العاصفة "لوبان" تكتسب قوة في بحر العرب، ويمكن أن يكون للعاصفة الاستوائية تأثير على المناطق الساحلية في باكستان ، بما في ذلك "باسني" و "جوادار" و "أورمارا"، وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى غيوم وهطول الأمطار والرياح العاتية في كراتشي..

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