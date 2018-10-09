طلبات إلكترونية للترشح للحكومة العراقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي عن "طلبات إلكترونية" للترشح للحكومة والمناصب العليا.

وقال المكتب، في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وجه باستقبال طلبات الترشيح من خلال موقع إلكتروني ُأنشأ لهذا الخصوص.

وتابع البيان أن عبد المهدي لم يخول أي شخص أو جهة سياسية للتصريح أو التفاوض باسمه، مهما كانت درجة القرابة الشخصية أو السياسية، لحين اكتمال التشكيلات الخاصة به.

ووفقاً للدستور العراقي، فأمام عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهور برهم صالح، في الثاني من أكتوبر الجاري، ثلاثون يوماً بدءاً من تاريخ تكليفه، لإكمال كابينته الوزارية وعرضها على مجلس النواب.

إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي أحمد الدليمي متحدثاً لـ"العربية.نت" أن خطوات عادل عبد المهدي تبعث بالأمل المفقود منذ أعوام حيث إن فتح باب الترشح للوزارات عن طريق الموقع الإلكتروني، سيغلق باب المحسوبية وبيع وشراء المناصب والوزراء.

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