حزب النهضة بتونس متورط في اغتيالات سياسية

أخبار الآن | تونس - تونس (صحف)

فـَتحت النيابة العامة في تونس يوم أمس تحقيقا بشأن معلومات ووثائق تفيد بامتلاك حزب النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، مهمته ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، ومتورطٍ في اغتيال السياسييّن المعارضيّن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.

وجاء هذا التحرك القضائي، بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن قضيّة اغتيال بلعيد والبراهمي، الأسبوع الماضي، معطيات تفيد بضلوع حزب النهضة، في إدارة تنظيم أمني سري مواز، وتحدّثت عن وجود وثائق وأدلة تثبت علاقتها بتصفية المعارضين سنة 2013، فترة وجودها بالسلطة.

وتقول هيئة الدفاع حسب الوثائق التي حصلت عليها، إن شخصا يدعى مصطفى بن خضر، مقرّب من حزب النهضة، لعب دورا كبيرا في جمع معلومات ذات طابع استخباراتي عبر "تنظيم خاص وسري" له ارتباطات بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وعلاقات خارجية، سعى من خلاله إلى اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية، وأيضا جمع معلومات حول الصحافيين.

وأكد تقرير الهيئة أن من أهداف هذا "الجهاز الخاص" بناء منظومة أمنية موازية واستقطاب القضاة وتتبع العسكريين إضافة إلى التعاون مع جماعة الإخوان المصرية والحصول على معلومات عن المؤسسة العسكرية الجزائرية وشركة غازها، ومحاولة اختراق سفارة الولايات المتحدة بهدف التجسس.

وينفي حزب النهضة بشكل قطعي، هذه الاتهامات الموجهة إليه، وقال في بيان لها، إنّ ما ورد في تقرير هيئة الدفاع هو "مغالطة وتضليل بتوظيف ملف قضائي تعود أطواره إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحزب النهضة".

وحتّى اليوم، لا يزال لغز اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013 مجهولا، على الرغم من أن أفرادا من تنظيم داعش أعلنوا مسؤوليتهم عن تصفيتهما، ما جدّد المطالب بضرورة فتح تحقيقات في الادعاءات والاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عنهما إلى حزب النهضة، من أجل كشف القتلة الحقيقيين وغلق القضيّة.

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