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بشار الأسد يصدر عفوًا عامًّا عن "الفارين"

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومًا تشريعيًّا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة للفارين “في الداخل والخارج” قبل التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن العفو “لن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سَلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.

وأضافت أن “المرسوم يقضي -أيضًا- بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، كما لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة”.

 

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