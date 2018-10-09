الحريري متفائل بتشكيل الحكومة اللبنانية قريبا

أخبار الآن | بيروت (رويترز)

قال رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري يوم الثلاثاء إنه يأمل في تشكيل حكومة قريبا بعد عودة الرئيس ميشال عون من رحلة خارجية.

وأكد الحريري للصحفيين أن هناك تنازلات من جميع الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر متمنيا تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من يريفان.

ومنذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو أيار، لم يتمكن الساسة من الاتفاق على حكومة وحدة وطنية يمكنها العمل على إصلاحات اقتصادية ضرورية.

وقال الحريري للصحفيين ”هناك تنازلات من جميع الأطراف بمن فيهم التيار الوطني الحر.

”نتمنى تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من يريفان لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة“.

ومن المتوقع عودة عون من أرمينيا يوم الجمعة.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الخصومة بين الحزبين المسيحيين الرئيسيين- التيار الوطني الحر المتحالف مع جماعة حزب الله الشيعية، وحزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله- على أنها العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق.

كان الحريري قد قال يوم الخميس إن الحكومة سوف تتشكل خلال أسبوع إلى عشرة أيام لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل المزيد من التأخير ودعا جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات.

إقرأ أيضاً:

لبنان يدعو لقمة عربية

عقوبات امريكية على كيانات تمول حزب الله