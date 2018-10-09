البحرية المغربية تنقذ مئات المهاجرين من الغرق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أنقـَذت البحرية المغربية 615 مهاجرا غير شرعي كانوا معرضين للغرق قبالة الشواطئ الشمالية للمغرب خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أعلنت القوات المسلحة المغربية .



من جانبه، أعلن خفر السواحل الإسباني، إنقاذ حوالي 1200 مهاجر خلال 48 ساعة، كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا عبر البحر.

وأوضح البيان أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن 31 زورقا مطاطيا "واجهتها صعوبات" في عرض البحر، وأن معظمها غرق بسبب حالتها المهترئة.

وأشار إلى نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى موانئ مغربية، بدون تحديد جنسياتهم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وشهدت السواحل الشمالية للمغرب في 3 أكتوبر، غرق زورق كان يقل مهاجرين يتجهون نحو إسبانيا، مما أسفر عن غرق 13 مهاجرا على الأقل، بينما أنقذ صيادون مغاربة نحو 30 شخصا.

وأصبحت إسبانيا منذ بداية العام، أهم بوابة لدخول أوروبا بحرا وبرا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأضافت المنظمة أن محاولات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، خلفت أكثر من 1700 ضحية بين غريق ومفقود منذ بداية العام، بينهم 362 ضحية قرب السواحل الإسبانية.

وتؤكد السلطات المغربية أنها منعت أكثر من 50 ألف محاولة عبور منذ بداية 2018، داعية الأوروبيين إلى مساعدتها لمواجهة تدفق المهاجرين.

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