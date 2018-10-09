إدلب.. المنطقة العازلة خالية والنصرة تسحب سلاحها ليلاً

أخبار الآن | إدلب - سوريا ( وكالات )

في سوريا .. المنطقة العازلة في محيط ادلب شبه خالية من السلاح الثقيل تنفيذا للاتفاق الروسي التركي ومع قرب انتهاء المهلة المحددة ، حيث استكلمت فصائل المعارضة سحب الجزء الأكبر من أسلحتها الثقيلة.



عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي، باتت المنطقة العازلة في محيط ادلب شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة سحب الجزء الأكبر منه، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان.

الاتفاق الذي أعلنته موسكو وأنقرة الشهر الماضي، يحدد يوم الأربعاء، كمهلة أخيرة لاتمام كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تشمل أطراف محافظة ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة ، تقع على خطوط التماس مع قوات النظام.

هذا وأنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة يوم الاثنين سحب كافة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح، بحسب ما أعلنت وكالة الأناضول التركية .

وحذت فصائل مثل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حذو الفصائل المعارضة في بدء سحب السلاح بشكل غير علني في عملية استمرت ليلاً، وفق المرصد السوري.

يذكر أن هيئة تحرير الشام التي تسيطر مع مجموعات متشددة أقل نفوذاً على نحو ثلثي المنطقة العازلة لم تعلن أي موقف من الاتفاق الروسي التركي منذ صدوره.

المرصد السوري شدد على أن "كافة الفصائل من المعارضة لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج عن عدم تطبيق بنود الاتفاق" الذي جنّب ادلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع.

هذا وتقع على عاتق تركيا مهمة الاشراف على تنفيذ الاتفاق من جهة الفصائل، في خطوة توقع محللون أن تكون صعبة، خصوصا وأن بعض هذه الفصائل عليها الانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح في مهلة أقصاها منتصف الشهر الحالي، بموجب الاتفاق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن "المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك".

وأكد عبد الرحمن أنّ "غالبية السلاح الثقيل في المنطقة العازلة قد تم سحبه عملياً" ويتم التأكد من خلو المواقع المتبقية منه.

وقال مصدر محلي مقرب من هيئة تحرير الشام لفرانس برس إن "الجميع اضطر للموافقة على هذه المبادرة (الاتفاق) وعلى مضض لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان بعدما عانوا ولسنوات طويلة من همجية النظام وحلفائه".

وأكد أن سحب الهيئة وفصائل أخرى لسلاحها الثقيل يأتي بعد حصولهم على "تعهدات تركية بأنه ليس لدى روسيا أو النظام أو ايران نية بالانقلاب على الاتفاق، وأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري" ضد مناطق سيطرتها.

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