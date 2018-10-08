داخلية العراق تكشف قاتل عارضة الأزياء تارة الفارس!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، أن عارضة الأزياء وملكة جمال العراق تارة فارس ، قتلت على يد “جماعات متطرفة”، لم يسمها.

وقال الأعرجي في فيديو نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، “إن كل الجرائم التي حصلت متابعة وشلكنا فرقًا مختصة بها، والموديل العراقية تارة فارس قتلت على يد جماعات متطرفة مشخصة لدينا والجهود مبذولة لإلقاء القبض عليهم، وعرضهم أمام الشعب العراقي لينالوا جزاءهم العادل ولن يفلت من قبضة العدالة أي أحد”.

وأضاف “أن القضية تحتاج إلى أيام، وسنلاحق كل المجرمين الذين يعبثون بأمن المواطنين، وإشاعة الخوف وتشويه صورة العراق والشعب العراقي أمام العالم”.

وأمس السبت، اتهم عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، “جهات سياسية” بالوقوف وراء اغتيال الموديل العراقية تارة فارس، لكنه لم يسمها.

وقال المطلبي، في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، “إن قتل تارة فارس من على الدراجة النارية يدل على أن هناك جهات سياسية تقف وراء عملية الاغتيال؛ بهدف إيصال رسالة سياسية، فهناك جهات سياسية تريد تحويل بغداد إلى قندهار”.

وأضاف أنه “إلى الآن ننتظر قيادة عمليات بغداد أن تفي بوعدها وتلقي القبض على الجناة، فهي إلى هذه اللحظة لم تعتقل الجناة الحقيقيين، بل اعتقلت مشتبهًا بهم”، محذّرًا أنه “خلال الأسبوعين القادمين إذا لم تصل قيادة عمليات بغداد للجناة، فسيغلق الملف وتسجل العملية ضد مجهول، وهذه كارثة، فهؤلاء المجرمون قد يرتكبون جرائم أخرى”.

وأثارت حادثة مقتل الموديل العراقية تارة فارس غضبًا عراقيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها عملية الاغتيال الرابعة لشخصية نسوية من قبل مجهولين؛ ما فتح الباب واسعًا على تساؤلات عن سر غياب أجهزة الدولة العراقية عن ظاهرة قتل مشاهير وناشطين والتستر على ملابساتها.

يذكر أن الموديل العراقية تارة فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق العام 2014، وملكة جمال بغداد لعام 2015، قُتلت برصاصات، أطلقها عليها مجهول في العاصمة بغداد.

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