جرحى إثر قصف حوثي بالحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

سَقَطَ عشراتُ الجرحى أكثرهم أطفال، بقصف شنته مليشيا الحوثي على منازلَ سكنيةٍ في محافظة الحديدة غرب اليمن. وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن القذائفَ الحوثية تسببت بإصاباتٍ خطيرةٍ في صفوف المدنيين.

وأضاف أن "هؤلاء الجرحى سقطوا بقصف همجي بقذائف الهاون، شنته المليشيا الانقلابية على منازل سكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة". وخلال الفترة القليلة الماضية، سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، جراء قصف شنته مليشيا الحوثي على عدة مناطق في محافظة الحديدة، آخرها الجريمة الإرهابية التى استهدفت مخيما للنازحين في الخوخة.

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