انطلاق مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انطلقت اليوم فعالياتُ الدورة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيالِ المستقبل، والتي تستمر يومين بمركزِ أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار "قادة اليوم يلتقون بقادة الغد".

وتشهد دورة هذا العام عقد أكثر من ثلاثِمئة 300 جلسةٍ تفاعليةٍ بمشاركةِ نُخبَةٍ من المتحدثين الدوليين والمحليين، وتستضيف عدداً كبيراً من أكثر الشخصيات إلهاماً في الإمارات، للتفاعل المباشر مع طلبة الإمارات، الذين يُتيحُ لهم المجلسُ فرصةَ الالتقاء والتواصل المباشر مع قادة الثقافة والمجتمع والتكنولوجيا في الدولة.

وتناقش الجلسات التفاعلية خمسة موضوعات رئيسة وهي: العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والقيادة والتنمية والثقافة والفنون والإعلام والرياضة واللياقة البدنية.‬

وفي تصريح سابق، قال محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي إن مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل من المنصات الفعالة للشباب التي توفر التواصل المباشر مع القيادة الحكيمة، وأكثر الشخصيات إلهاماً وإبداعاً في الإمارات من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف الاستفادة من خبراتهم ومسيرتهم القيادية المتميزة وتشجيعهم على المشاركة في هذا الحوار حول مستقبل الإمارات.‬

وأشار مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي محمد خليفة النعيمي، إلى وجود أكثر من 50 شريكاً للدورة هذا العام، من بينهم "إكسبو دبي 2020" ولجنة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص وشركة "مبادلة" وشركة "مصدر" وغيرها، إلى جانب استضافة مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحادثات والجلسات المهمة، ما يجعل منه حدثاً يحمل أهمية كبيرة للطلاب الإماراتيين، مؤكداً مشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاعات ومجالات متنوعة.

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مصدر الصورة: وكالة الأمارات للأنباء (وام)