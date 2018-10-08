العراق: عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش في نينوى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلقَ الجيشُ العراقي وقواتِ الحشد الشعبي، عمليةً عسكريةً لملاحقةِ خلايا داعش وتطهير جبال مال ويران في قضاء تلعفر التابعِ لمحافظة نينوى. كما قامت القواتُ بتمشيطِ وتطهيرِ تلك المناطق من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعةِ لتنظيمِ داعش.

من جهة أخرى، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، إن "معلومات مؤكدة توافرت لدى الاستخبارات تشير إلى تواجد مجموعة إرهابية في منطقة الإصلاح جنوب غربي بغداد"، مشيراً إلى أن "قوة من العمليات تحركت على الفور وحين اقترابها من المنطقة تم رصد عناصر إرهابية تحاول الاختفاء في منطقة كثيفة بالقصب، إلا أن القوات الأمنية قامت بتطويق المنطقة والشروع في تفتيشها، وتمكنت

من قتل ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة كانوا يريدون القيام بعمليات انتحارية". في غضون ذلك، كشف متحدث عراقي عن أن المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان قام بقتل قس مسيحي بعد خطفه في مدينة الموصل.

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