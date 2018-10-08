الجيش المصري يقتل 26 إرهابيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش المصري قتل 26 إرهابيا وتدمير 7 أوكار للإرهابيين خلال عمليات التمشيط والمداهمة وسط وشمالي سيناء.



وأوضحت القوات المسلحة المصرية في البيان الـ 28 للعملية الشاملة سيناء 2018، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير 7 أوكار الإرهابيين وعربيتي دفع رباعي كانت معدة لاستهداف نقاط التمركز الأمني شمال سيناء، إضافة لاستهداف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.



كما أكد البيان على أن قوات الشرطة المدنية تمكنت من التحفظ على 10 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وعبوتين ناسفتين خلال عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش شمال سيناء.

وتمكنت قوات الجيش المصري من اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار للعناصر الإرهابية وعثر بداخلها كميات كبيرة من مادة "تي إن تي" وقطع غيار السيارات، خلال عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018.

ونجحت عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتفجير عدد من العبوات النسافة تمت زراعتها لاستهداف محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات وسط وشمال سيناء، بحسب البيان.

كما عززت قوات حرس الحدود لتأمين المناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية، منعا لتسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات التي أمن واستقرار الجبهة الداخلية لمصر.

وأطلقت القوات المسلحة المصرية، العملية الشاملة سيناء 2018، في فبراير/ شباط الماضي، من أجل تطهير البؤر الإرهابية في وسط وشمال سيناء.

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