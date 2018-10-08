التحالف: الحوثييون يقتلون المدنيين
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث بإسم التحالف العربي، إن ميليشيات الحوثي تعرقل تحركات المنظمات الإنسانية بين الحديدة وصنعاء.
وأكد التحالف العربي الاعتداءات متكررة لميليشيات الحوثي على مخيمات النازحين وقتل المدنيين بدم بارد وخارج إطار القانون. إضافة لاستهداف مخازن للصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي في صنعاء.
وأعلن أن ميليشيات الحوثي أطلقت 203 صواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة اليمنية. وكشف التحالف العربي أنه تم تفعيل الممرات الآمنة في الحديدة منذ الإعلان عنها.
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