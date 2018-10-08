التحالف: الحوثييون يقتلون المدنيين

... التحالف العربي يعلن بدء عمليات إعمار المناطق المحررة باليمن أعلن المتحدثُ باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، بدء عملياتِ إعادة إعمار المناطق المحررة من الميليشياتِ الحوثية

... التحالف يحبط هجوما حوثيا لاستهداف الملاحة الدولية أعلن الناطق الرسمي باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي بن صالح المالكي السبت، أن التحالف أحبط عملاً وشيكاً لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية.

... ويكي بغدادي يكشف هوية زعيم داعش واسرار التنظيم ينطلق الحساب في فضحه لـ داعش من جملة تساؤلات يطرحها ويُجيب عنها. فيُقدّم إجابات عن هوية أمير التنظيم أبو بكر البغدادي، وأسماء أعضاء مجلسه ومخطّطهم ومصادر تمويلهم

... إشتباكات بين الجيش وطالبان في غزنة دمر مسلحو جماعة طالبان الأفغانية جسورا بالقرب من مدينة غزني وسط أفغانستان يوم السبت ليغلقوا بذلك الطريق السريع الرئيس بين العاصمة كابول وجنوبي البلاد.

... البرلمان العراقي يؤجل التصويت على اختيار رئيس للبلاد أُجل التصويت لاختيار رئيس للعراق بحسب ما قال نواب في البرلمان ، لأن حزبين كرديين رئيسيين كان من المفترض أن يقدما مرشحاً لم يتجاوزا خلافاتها بعد.