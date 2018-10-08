البرلمان البحريني يوافق على فرض ضريبة القيمة المضافة



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن مجلس النواب في البلاد وافق على مشروع قانون تُفرض بموجبه ضريبة ُ القيمة المضافة للمرة الأولى في المملكة.

ولم يصادق مجلس الشورى بعد على مشروع القانون، حيث من المتوقع أن يَعقد المجلس جلسة مماثلة في وقت لاحق هذا الأسبوع.



قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن مجلس النواب في البلاد وافق الأحد على مشروع قانون تُفرض بموجبه ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في المملكة.

وأضافت الوكالة أن المجلس وافق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أمر ملكي للبرلمان بعقد جلسة غير عادية الأحد، لكنها لم تذكر تفاصيل بخصوص التصويت.

ولم يصادق مجلس الشورى بعد على مشروع القانون، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة مماثلة في وقت لاحق هذا الأسبوع.



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