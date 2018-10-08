اكتشافات أثرية جديدة في جرش الأردنية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، خلال تفقدها موقع حفرية البعثة الفرنسية بالحمامات الشرقية فى جرش بشمال غرب الأردن، اكتشاف 3 تماثيل، وآنية برونزية، تستخدم لحفظ العطور، وأجزاء مختلفة لتماثيل مجهولة الهوية.



وقالت عناب بحسب بيان للوزارة إن هذه الاكتشافات تمثل أهمية كبيرة جدا على مستوى العالم، مشيرة إلى أن إشهار هذه الاكتشافات سيتم فى احتفال كبير بعد أن يتم عرضها فى مركز زوار جرش لإطلاع زوار الموقع عليها

وأشادت الوزيرة الأردنية بما تم العثور عليه خلال مواسم التنقيب الماضية والموسم الحالي، وأبدت استعداد وزارة السياحة والآثار لتقديم الدعم لهذه المشاريع.

وأشار البيان إلى أن لينا عناب استمعت إلى شرح من مدير آثار جرش زياد غنيمات ومدير الحفرية من جامعة تورس الفرنسية الدكتور توماس ليبون حول الاكتشافات الجديدة فى الموسم الحالى 2018.

وقدم مدير المشروع من الجامعة الألمانية - الأردنية الدكتور توماس فيبر شرحا موسعا عن أعمال الصيانة والترميم لتمثالى (زيوس وافرودايت) اللذين سيتم عرضهما فى مركز زوار جرش بداية شهر نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضاً :

مصر تعيد تأهيل واحد من أقدم مساجدها بعمر يقارب الـ 800 عام