ميلانيا تختتم جولة أفريقية بزيارة مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اختتمت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب جولتها الأفريقية بزيارة مصر, حيث زارت منطقة َ الأهرام وأبو الهول في محافظةِ الجيزة المجاورة للقاهرة قبل أن تعود إلى بلادها.

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترتدي سترة وبنطالا وربطة عنق وهي تنزل من الطائرة في مطار القاهرة الذي توجهت منه إلى قصر الرئاسة.

وقالت قرينة السيسي في صفحتها على فيسبوك يوم الجمعة إن نظيرتها الأمريكية ستزور "بلدها الثاني مصر".

وأضافت "أتشرف باستقبال السيدة الفاضلة حرم الرئيس الأمريكي غدا بالقاهرة وأتمنى لها زيارة ناجحة وسعيدة في بلدها الثاني مصر".

وشملت جولة ميلانيا غانا ومالاوي وركزت خلالها على قضيتها المفضلة، وهي الدفاع عن الأطفال، حيث زارت مدرسة ابتدائية ودار أيتام ومستشفى.

وخلال زيارتها كينيا، قرأت ميلانيا للأطفال في دار أيتام وأطعمت فيلا صغيرا في مأوى للفيلة وقامت برحلة سفاري قصيرة في المتنزه الوطني بنيروبي.



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