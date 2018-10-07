مساعدات دولية لأكثر من 12 ألف ليبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديم مساعدات غذائية لقرابة 12,600 شخص من النازحين العائدين إلى ديارهم في مدينة درنة شرق ليبيا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذه المساعدات تكفي النازحين وعائلاتهم لمدة شهر، مضيفة أنها وزعت مواد منزلية تتضمن أغطية ومفروشات وأدوات طهي وغيرها.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية التوزيع هذه هي الثالثة التي تقوم به فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي منذ شهر يونيو، منوهة بتوفير مساعدات إنسانية إلى أكثر من 49 ألف نازح وعائد من و إلى درنة خلال العام الجاري.



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