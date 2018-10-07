عائلة خاشقجي تثق باجراءات حكومة المملكة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي أنها تثق في حكومتها والإجراءات التي تتخذها في قضية ابنها التي يتم التنسيق فيها مع الدولة والسفارة في أنقرة.



جاء ذلك على لسان المستشار القانوني معتصم خاشقجي الذي رأس اجتماعاً للأسرة في مدينة جدة، مضيفاً ان الأسرة تُجري تنسيقاً مع حكومة المملكة, متهما بعض الدول بمحاولة تمرير أجندة خبيثة فيما يخص قضية مواطنها المفقود.

وقال معتصم خاشقجي "نحن نعرف أهداف الذباب الإلكتروني والأبواق المسعورة التي تهاجم الوطن لأهداف سيئة، ونقول لهؤلاء اصمتوا خاب مسعاكم وخابت نواياكم".

وأضاف: "هناك جهات وأشخاص تسيِّس هذا الموضوع وتستخدم اسم العائلة والأخ جمال لتمرير أجندتهم المريضة، وهذا الكلام لا يمشي علينا ولا عمرنا كنا أو سنكون أداة في يد أحد، ونحن ولاؤنا لحكامنا ودولتنا، والسعوديون جميعاً ولاؤهم لوطنهم"

وشدد معتصم خاشقجي على أن المدعوة "خديجة" التي تروّج أنها خطيبة جمال ليست معروفة للعائلة، وليست خطيبته من الأساس وقال: "لا نعرفها ولا نعرف من أين جاءت ولا تمت للعائلة بصلة، وقد تكون أحاديثها وحضورها لتمرير أجندة خاصة بها".



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