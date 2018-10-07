الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبلية في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )



استعادت قوات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلسلة جبلية في مديرية باقم شمالي محافظة صعده، معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية بالإضافة إلى أسر اثنين آخرين فيما استعاد الجيش اليمني، كميات من الأسلحة من بينها قناصات ورشاشات وذخائر متنوعة وأجهزة اتصالات لاسلكية.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبلية جديدة مطلّة على مركز مديرية باقم، وأضاف أن قوات الجيش هاجمت ميليشيا الحوثي الانقلابية في سلسلة جبال العظيدة المطلّة على مركز مديرية باقم من الناحية الشمالية ومواقع أخرى محاذية لها وتمكنت من تحريرها.



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