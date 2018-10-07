إنقاذ سفينة مهاجرين شرقي طرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 30 مهاجراً غير شرعي بينهم 4 نساء وطفلٌ كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 80 ميلاً شمالي مدينة الخُمس الواقعة شرقي طرابلس.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد البحري أيوب قاسم إن إحدى السفن قامت بعملية الإنقاذ بإشراف وتنسيق مع غرفة البحث والإنقاذ التابعة لحرس السواحل الليبي.

وأشار قاسم إلى أن البحرية طلبت من السفينة القيام بإنقاذ المهاجرين لقربها من المكان ولخشية ضياع القارب الذي كان يحمل مهاجرين من جنسيات أفريقية، وبينهم عائلة مغربية.

وكان ميناء الخُمس قد استقبل الأربعاء الماضي 84 مهاجراً من جنسيات سودانية وتشادية وصومالية بعد أن تمكن أحد زوارق حرس السواحل الليبي "الزورق زوارة" من إنقاذهم شرقي طرابلس

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