نزوح الآلاف بسبب اغتيالات البصرة وبغداد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت مصادر محلية بمغادرة آلاف الأسر بغداد والبصرة الى إقليم كردستان بعد إنتشار عمليات الاغتيال وتفشي حالات التسمم بسبب الملوثات التي جلبتها مياه شط العرب إثر قطع إيران نهر الكارون عن العراق.



وذكر شهود عيان لوكالاتِ أنباء محلية أن عملياتِ الاغتيال في بغداد والبصرة مازالت تنفذُ باستمرار مستهدفة ً النساء والرجال الى جانب التلوث في البصرة، دفعت بأول موجة نزوح بعد داعش.

وبعد أيام من بدء العام الدراسي الجديد ، سجلت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، توافد أربعة آلاف طالب نقلوا من مدارسهم في البصرة بعد تردي الأوضاع المعيشية والأمنية فيها منذ منتصف العام الجاري.

و قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية علي البياتي في تصريحات صحفية إن ممثلية وزارة التربية الاتحادية، في إقليم كردستان سجلت خلال يومي الأربعاء والخميس فقط 4000 طالب من أهالي البصرة.

وتشهد البصرة أزمة صحية غير مسبوقة نقل على إثرها أكثر من 90 ألف شخص إلى المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة، بحسب ما أفادت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان.

ومنذ عام 2014 شهد العراق، نزوح آلاف العائلات بالتزايد لتصل إلى أكثر من 3 مليون نازح إثر إحتلال تنظيم داعش الإرهابي كبرى مدن البلاد غربا وشمالا وهما محافظتا نينوى والانبار الى جانب أجزاء كبيرة من محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.





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