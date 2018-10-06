لقاء ولي العهد مع بلومبيرغ يستحوذ على اهتمام السعوديين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل مغردون سعوديون كثيراً مع لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرغ، ونشط على خلفية الحوار وسم #لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في المملكة العربية السعودية وعدة دول عربية أخرى كان أبرزها البحرين والكويت والإمارات حاصدا أكثر من 300 ألف تغريدة أبدى من خلالها المغردون رأيهم تعليقا على ما جاء على لسان الأمير.

وكان ولي العهد قد رفض تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن بلاده تمول الجيش السعودي قائلا: "منذ بدء التحالف بين السعودية والولايات المتحدة اشترينا كل شيء ودفعنا المال مقابله".

وعبَّر السعوديون عن اعتزازهم وفخرهم بالتصريحات التي أدلى بها ولي العهد ناشرين صوره مع مقتطفات من تصريحاته.

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