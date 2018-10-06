زيادة أعداد المهاجرين الليبيين 12%

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن حرس السواحل الليبي أنقذ قرابة 14 ألف مهاجر خلال 104 عمليات منذ بداية العام الجاري.



وقالت المفوضية، إن من بين المهاجرين أكثر من 2000 امرأة وأكثر من 1300 طفل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى انتشال 99 جثة من المياه الإقليمية الليبية.



وأضافت أن أكثر من 55 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل لديها في ليبيا.

واقترح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفينيين مؤخرا إقامة مراكز استقبال لمهاجرين على الحدود الجنوبية لليبيا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى بلاده.

وقال سالفيني، للصحفيين بعد لقائه مع وزير الداخلية الليبي عبدالسلام عاشور ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتق في العاصمة طرابلس، "مراكز الاستقبال وتحديد الهوية يجب أن تقام داخل الجنوب من ليبيا".

ويمثل ملف الهجرة أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في أوروبا في ظل ضغوط شديدة من الناخبين في بلادهم، ومعارك شرسة بشأن كيفية توزيع حصص طالبي اللجوء في الاتحاد.

ويرى المراقبون أن ليبيا هي نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر منذ إغلاق مسارات من تركيا بدرجة كبيرة في أعقاب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي عام 2016.

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