تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى 6 نوفمبر

أخبار الآن| تونس - تونس - (وكالات)

قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ وقوع هجمات ارهابية دموية عام 2015 ، حتى السادس من شهر نوفمبر المقبل. ويأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام 2019.

وأشارت الرئاسة إلى أن السبسي اتخذ هذا القرار بعد لقائه وزيري الدفاع والداخلية، وقد بحثوا "الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود"، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان. ووفقا للمصدر نفسه، تشاور الرئيس التونسي أيضا مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم داعش. وفرضت الرئاسة إثر ذلك حالة الطوارئ لـ30 يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.



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مصدر الصورة: Getty Images Europe- Getty