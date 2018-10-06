الصدر: يجب إبقاء ولاء أجهزة الأمن للوطن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (بيان رسمي)

دعا رئيسُ التيار الصدري مُقتدى الصدر رئيسَ الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى إبقاء ما سماها "المناصب الأمنية الحساسة" بيده حصراً، مؤكداً ضرورة َ عدم ِ ترشح حزبٍ او كتلةٍ لهذه المناصب.



وشدد الصدر في تغريدة على تويتر على أن ولاءَ جيش العراق وشرطتِه وقواته الامنية يجب أن يكون للوطن حصرا وليس للأحزاب السياسية أو خاضعة للمحاصصة الطائفية.

وأضاف الصدر "اننا اذا منعنا الترشيح للوزارات انما لاجل ان تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والاحزاب او ان تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد ان تكون بيد التكنوقراط المستقل والا كان لنا موقف آخر",

و لفت الصدر الى أن "باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات، والتي إستولت عليها الدولة في ما مضى، ويجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعي فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية".

وتابع الصدر "يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه، كما أن هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من اهم مقومات الاصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير".

وأشار الصدر الى أن "اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع الا انني انصح ان يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة او العرق.

وكان الصدر أعلن في (4 تشرين الاول 2018) عن تمكنه من جعل رئيس الوزراء مستقلا ومستقيلا من "الفساد الحكومي السابق"، فيما أشار الى أنه أوعز بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهته.

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