الحوثيون يغلقون جامعة صنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أغلقت ميليشيات الحوثي جامعة صنعاء، ونشرت الدبابات والمدرعات في محيطها لترهيب الطلاب. واختطف الحوثيون عددا من النساء اللاتي حاولن التظاهر في شوارع العاصمة اليمنية، استجابة لدعوات "هبة صنعاء" للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

فيما كشفت وسائل إعلام عن قيام ميليشيات الحوثي بتشديد الإجراءات الأمنية وحملات التفتيش لمنع المواطنين من السير باتجاه ميدان التحرير وسط العاصمة. كما أقامت الميليشيات حواجزا أمنية ونقاطا عسكرية تقوم بإيقاف المواطنين وتفتيشهم واعتقال من يرفض هذه الإجراءات.

أصدر الحوثيون توجيهات بشن حملة تفتيش على فنادق واستراحات العاصمة صنعاء، واعتقال العديد من الشباب الذين لا يملكون هويات شخصية. وتتخوف ميليشيات الحوثي من ثورة الجياع التي دعا لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على ما وصلت إليه البلاد من انهيار للعملة، وارتفاع جنوني للأسعار.



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