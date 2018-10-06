أوكرانيا تدشن محطتها الشمسية الأولى في تشيرنوبيل

أخبار الآن | تشيرنوبيل - أوكرانيا (رويترز)

دشنت أوكرانيا الجمعة محطتها الشمسية الأولى في المنطقة والتي لا تزال ملوثة بنسبة إشعاعات عالية حول مفاعل تشيرنوبيل بعدما شهد في 1986 اسوأ حادث في التاريخ النووي المدني. ويتضمن المفاعل الجديد حوالى 3800 لوحة شمسية مثبتة على 1.6 هكتار على بعد مائة متر من المفاعل الذي تعرض للحادث.

واعلن ايفغين فارياغين مدير مجموعة صولار تشيرنوبيل الاوكرانية الالمانية التي تقف وراء المشروع "اليوم، نربط المفاعل بالنظام الكهربائي الاوكراني". وقوته الرمزية نسبيا التي تبلغ ميغاوات واحدا تكفي لتلبية استهلاك حوالى 2000 شقة. واستثمرت مجموعة صولار تشيرنوبيل مليون يورو في هذا المشروع.

وانطلاقا من هذه الوحدة الاولى، تأمل المؤسسة في ان تصل في النهاية الى اجمالي 100 ميغاوات قبل نهاية 2019، كما قال ايفغين فارياغين. وتسعى اوكرانيا الى تطوير انتاجها للطاقة بعد التوقف المفاجئ لعمليات تسليم الغاز الروسي في خضم أزمة بين موسكو وكييف

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