مقتل 17 حوثياً في البيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 17 حوثيا أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في البيضاء.



وفي وقت سابق، تعرضَ مخيمُ بني جابر في مديرية الخُوخة في الحديدة التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لسقوط ثلاثِ قذائفَ أطلقتها ميليشياتُ الحوثي عشوائيا ما أدى إلى قتل إمرأةٍ وإصابة عدد كبير من نازحي المخيم.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة ومنظماتها للوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان، وتكررت هذه الأفعال غير المسؤولة في التعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المركز ونهبها، وإعاقة وصول البعض منها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها.

كما دعا المركز الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله فسادا.

اقرا ايضا

انتشار الكوليرا يتسارع مجددا في اليمن