إنتهاء مهلة داعش للنظام في السويداء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

انتهاء المهلة التي حددها تنظيم داعش كمدة قصوى لتنفيذ تهديده بقتل جميع من لديه من مختطفات ومختطفي السويداء شرقي سوريا, حيث ينتظر الرهائن مصير مجهول.



و اتهم وجهاء من أهالي السويداء النظام السوري بالتراخي وإهمال أمن محافظتهم وحمايتهم بعد أن رفض أغلب شبابها الانخراط في عمليات النظام العسكرية الموجهة ضد سوريين آخرين.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن أكثر من مصدر في السويداء اتهام أهالي المحافظة النظام السوري بالتسبب بالمجزرة التي وقعت في السويداء على يد مسلحي داعش، بعد عقده اتفاقا مع مقاتلي التنظيم ، لنقلهم من جنوب دمشق، إلى بادية السويداء الشرقية، الأمر الذي مكن التنظيم بحسب المصدر من تنفيذ عمليته العسكرية بسهولة, خاصة في ظل عدم وجود عناصر حماية كافية.



وكانت اللجنة المكلفة التفاوض ومتابعة شؤون المخطوفين ، قد تقدمت باعتذار علني عن متابعة عملها في هذا الشأن بعد يوم واحد من قتل إحدى المختطفات من قبل داعش , مؤكدة أنها واجهت معوقات عديدة امتنعت عن ذكرها في ذلك الحين.

اقرا ايضا

داعش يعدم مختطفة من مدينة السويداء

أنباء عن مقتل الابن الأصغر لزعيم تنظيم داعش