دعم خليجي للأردن بما يزيد عن مليار دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



أودعت السعودية والإمارات والكويت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني، وتعهدت بدعم الميزانية بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات وفقا لما نشرته رويترز.



وتأتي المساعدات الخليجية للمملكة، في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد الأردن الذي يواجه صعوبات.

وقال مصدر حكومي أردني إن اتفاقا سيُوقع في وقت لاحق يوم الخميس سيعلن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو حزيران الماضي لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة.

وتتضمن الحزمة أيضا ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية، ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.



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