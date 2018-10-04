الملك سلمان يهنئ الرئيس العراقي الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (واس)

هاتف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، الرئيس العراقي الجديد برهم صالح ، وهنأه بنيل ثقة الشعب العراقي بانتخابه رئيسًا جديدًا للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”: إن الملك سلمان “أعرب عن تمنياته للرئيس العراقي بالتوفيق ولشعبه بالتقدم والنماء، وأكد عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق”.

من جانبه، عبّر الرئيس العراقي عن شكره للعاهل السعودي على “التهنئة ومشاعره الأخوية النبيلة، وحرصه على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين”، وفق تعبير الوكالة الرسمية.

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