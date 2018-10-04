الصدر: على المهدي تشكيل الحكومة دون ضغوط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، إنه طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، بتشكيل حكومة وزارية دون ضغوطات حزبية.



وكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وسيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.



وقال الصدر، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بدأنا خطوات الإصلاح، وها نحن نتممها بقدر المستطاع، وقد تمكنا من جعل رئيس الوزراء مستقلاً، وأوعزنا له بتشكيل كابينة وزارية دون ضغوطات حزبية أو محاصصية طائفية أو عرقية، مع الحفاظ على الفسيفسائية العراقية الجميلة".

وأضاف: "وأوعزنا بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا مهما كان، واتفقنا على إعطائه مهلة عام لإثبات نجاحاته أمام الله، وأمام شعبه ليسير بخطى حثيثة وجادة نحو بناء العراق، وفق اسس صحيحة كما حاول سلفه من قبله ذلك، مبتعداً عن التفرد بالسلطة والمنصب فإما أن ينتصر الإصلاح تدريجياً وإما أن ينتفض الشعب كليا".

وكان قد أعلن البرلمان العراقي فوز برهم صالح مرشح الإتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الجمهورية العراقية ، جاء ذلك بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحاب مرشحة فؤاد حسين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحصر البرلمان التصويت بين مرشحين اثنين وهما برهم صالح الذي حصل على 160 صوتا، وفؤاد حسين الذي حصل على 87 صوتا ، ويسعى مجلس النواب العراقي الى حسم إختيار رئيس جديد للبلاد بعد إصرار الحزبين الكرديين على مرشح كل منهما , و كانت مصادر رجحت لأخبار الآن أن تمتد جلسة التصويت حتى منتصف ليلة اليوم الثلاثاء أو ربما لساعات أخرى في حال ذهب الى جولة تصويت ثانية.

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