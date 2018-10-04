الحريري: متفائل بشأن تشكيل الحكومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه متفائلٌ بشأن تشكيلِ حكومةٍ جديدة بعد مرور خمسةِ أشهر على الانتخابات العامة.

وخلال الشهور الـ 5 التي تلت إجراء الانتخابات، عبر الحريري مراراً عن تفاؤله إزاء حدوثِ انفراجةٍ قريبة.

وأضاف الحريري في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه بالرئيس ميشال عون اليوم الأربعاء، "اتفقنا على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي والأجواء إيجابية وسيكون هناك لقاء ثان مع الرئيس عون قريباً".

ووجه لبنان في وقت سابق، دعوات لإقامة قمة اقتصادية - اجتماعية عربية ليستضيفها في كانون الثاني / يناير المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، فإن النظام السوري ليس من بين المدعوين إلى هذه القمة، لأن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية معلّقة.

ويتوجّه وزير المال علي حسن خليل، اليوم الخميس، إلى تونس والمغرب لتسليم الدعوة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وملك المغرب محمد السادس، على أن يتولى وزراء آخرون نقل الدعوات إلى بقية الدول.

مصدر الصورة: getty| Tribune News Service

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