أنباء عن مقتل الابن الأصغر لزعيم تنظيم داعش

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن القيادي في الحشد الشعبي العراقي جبار المعموري، ان هناك معلومات تؤكد مقتل الابن الأصغر لزعيم تنظيم داعش الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، بغارة جوية روسية نُفذت على أحد القرى السورية في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي.

ولم تذكر الصحيفة ، أي تفاصيل حول اسم أو سن نجل البغدادي الذي قُتل.

وفي يوليو الماضي أعلن تنظيم داعش في سوريا، عن مقتل حذيفة البدري أحد الأبناء الخمسة لأبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي "داعش"، خلال قتال ضد قوات النظام السوري والقوات الروسية بمحطة للكهرباء في مدينة حمص بسوريا.

يُذكر أن البغدادي، لديه من الأبناء خمس، أربعة من زوجته الأولى، وواحد من زوجته الثانية.

ويُطلق على زعيم التنظيم الإرهابي، لقب "أكثر المطلوبين على هذا الكوكب"، إذا أن الولايات المتحدة أعلنت عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار لاعتقاله.

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