25 قتيلاً في تحطم مروحية للجيش الأفغاني

أخبار الان | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 25 شخصاً في تحطم مروحية عسكرية بمقاطة "أنار دارا" بإقليم "فرح" الواقع غربي أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم "فيلق ظفر 207" التابع للجيش الأفغاني نجيب الله نجيبي، قوله إن مروحيتين كانتا تحلقان سويا إلا أن إحداهما تحطمت، مشيرا إلى أن 20 شخصاً على الأقل كانوا على متن المروحية وقت وقوع الحادث.

وأكّد المتحدث باسم الفيلق، أن من بين القتلى أعضاء في مجلس إقليم "فرح" ومسؤولون بفيلق ظفر، مشيراً إلى عدوم وجود ناجين عقب وقوع الحادث.

في ذات السياق، أشار المتحدث باسم وحدة القوات الأرضية التابعة للفيلق "نور الحق خليقي" إلى أن رئيس المجلس الإقليمي "فريد بختوار" كان على متن المروحية مع إحدى عضوات المجلس "جميلة أميني" ، بالإضافة إلى نائب القائد العام للفيلق "نعمة الله أخليل".

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