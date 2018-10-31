قوات سوريا الديمقراطية توقف عملياتها ضد داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الأربعاء وقف "معركة دحر الإرهاب موقتا"، بسبب القصف التركي على مواقع كردية شمالي سوريا.

وقالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في بيان "هجمات الجيش التركي في الشمال وهجمات تنظيم داعش في الجنوب ضد قواتنا قد أدى إلى إيقاف معركة دحر الإرهاب مؤقتا والتي كانت تخوضها قواتنا في آخر معاقل التنظيم الإرهابي".

وأعلنت وسائل إعلام في وقت سابق، مقتل 4 مسلحين أكراد في قصف مدفعي للقوات التركية استهدف مواقع للأكراد في مدينة كوباني شمالي سوريا.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر عدة أن قوات سوريا الديمقراطية، ردت باستهداف القوات التركية على الحدود، حيث دمرت عربة مدرعة تابعة لها.

ويعد هذا ثاني قصف تركي يستهدف القطاع الغربي من كوباني، وثالث قصف يستهدف منطقة شرق الفرات، منذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين تنفيذ عمليات "أكثر فاعلية" شرقي نهر الفرات.

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