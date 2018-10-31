غوتيريس: لنزع سلاح حزب الله فهو قارد على جر بلاده لحرب

أخبار الان | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى نزع سلاح حزب الله اللبناني، لافتاً إلى أن الحزب قادر على جر بلاده إلى الحرب.

وأكّد غوتيريس في تقرير له سلمه لمجلس الأمن الدولي، أن حزب الله هو أشد الميليشيات تسلحاً في لبنان، مطالباً في تقريره بضرورة تطبيق القرار الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات في لبنان.

وأوضح غوتيريس أن "قرار مجلس الأمن رقم 1559 دعا إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وهذا حكم رئيس في القرار لا يزال يتعين تنفيذه".

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن حزب الله يساعد مليشيات الحوثي في اليمن بمستشارين ومدربين عسكريين، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً خطيراً.

وحذر غوتيريس في التقرير الأممي من مغبة مشاركة الحزب في النزاع الدائر في سوريا، معتبراً ذلك انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس في لبنان.

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