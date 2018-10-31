رئيس الوزراء الأردني يحمّل حكومته فاجعة البحر الميت

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حمّل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، حكومته المسؤولية الإدارية والأخلاقية عن فاجعة البحر الميت، التي راح ضحيتها 21 مواطناً وخلّفت 43 إصابة معظمهم من الطلاب غرقاً في السيول.

وقال الرزاز خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب بقاعة المؤتمرات الرئيسية في مسجد الملك عبد الله المؤسس، بهدف تشكيل لجنة تحقيق محايدة في حادثة البحر الميت، إن حكومته "لن تبحث عن كبش فداء" مشدداً على أنها ستحاب المقصرين.

وأضاف: "واجب الحكومة في مثل هذه الظروف، وفي ظل هذه اللحظة الصعبة، ليس البحث عن كبش فداء، وليس السعي إلى فشّة الغلّ، بل أن تتحقق من الحيثيّات بأكملها، وأن تحدّد المسؤوليّة بدقّة".

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واعتبر الرزاز أن دور الحكومة هو الكشف بوضوح عن أوجه التقصير والإهمال والخلل المؤسسي، "حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة".

و أعرب رئيس الحكومة الأردنية عن خالص مشاعر الحزن والمواساة، لجميع أبناء الوطن، ولذوي ضحايا الفاجعة التي وقعت في منطقة البحر الميت، على وجه الخصوص، نهاية الأسبوع الماضي.

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