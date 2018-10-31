الأمم المتحدة: تعيين مبعوث دولي جديد الى سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية لمتحدة



ينوي الأمين العام للأمم المحدة تعيين الدبلوماسي النرويجي "غير بيدرسون" بدلاً من المبعوث الدولي الخاص الى سوريا "ستافان دي ميستورا" اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل وفقاً لتصريحات مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة انه اتخذ هذا القرار بعد عدة مشاورات مع حكومة النظام السوري، وأضاف أن "بيدرسون" سيدعم القضية السورية من خلال التوصل إلى حل سياسي شامل ويلبي التطلعات الديموقراطية للشعب السوري.

وتبذل الأمم المتحدة أقصى جهودها في الوقت الراهن في محاولة تشكيل لجنة مهامه إعادة صياغة الدستور السوري. يذكر أن بيدرسون شغل في عام 2005 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، قبل أن يتولى تمثيل النرويج كمندوب دائم في الأمم المتحدة، وهو حاليا سفير بلاده لدى الصين.

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