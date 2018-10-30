مصادر عسكرية ليبية: الفاغنر الروسية حطت ميليشياتها في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد)

معطيات جديدة، تنكشف من جديد عن التحركات الروسية السرية في مناطق النزاع وبؤر التوتر، تحركات لم تعد حبيسة الأراضي السورية والأوكرانية، بل تعدتها إلى شمال أفريقيا.

الـ"فاغنر"، هو العنوان العريض للتواجد الروسي السري في أغلب بؤر التوتر في العالم، وهي ميلشيات مسلحة سرية، تعمل بعيدا عن رقابة الحكومة والبرلمان الروسيين، وترتبط بأوامر رئيسها الفعلي، وهو يفغيني بريغوجين، أقرب رجال الأعمال للرئيس الروسي، فلادمير بوتين، والذي تتهمه واشنطن، بتمويل التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

جديد تحركات ميليشيا الـ"فاغنر" الروسية، وصولها إلى ساحة الاقتتال الليبية، مستغلة حالة الانقسام الحاصلة في البلاد، وهو تكتيك روسي مألوف تمهيدا لاستنزاف ثروات مناطق النزاع.

وفي محاولة للاستقصاء حول التواجد الروسي السري في الشرق الليبي، رفض أغلب المسؤولين الليبيين ممن تحدثوا لـ"أخبار الآن"، الحديث عن عناصر الـ"فاغنر" بليبيا، بدعوى كونه شأنا عسكريا يخص قادة أركان الجيش الليبي.

لكن مصادر عسكرية ليبية، آثرت عدم ذكر اسمها، أكدت لـ"أخبار الآن"، تواجد عناصر الـ"فاغنر" شرق البلاد، منذ مارس /أذار من العام 2017. وذلك إلى جانب مجموعة عسكرية روسية أخرى، تدعى الـ“آر إس بي" التي قامت بنشر العشرات من عناصرها المسلحة للقتال والتدريب.

وكشف المسؤول العسكري الليبي، لـ"أخبار الآن"، عن تمركز عناصر الـ"فاغنر" الروسية، في قاعدتين عسكريتين في بنغازي وطبرق.

لكن في المقابل، برر المسؤول تواجد الـ"فاغنر" في الأراضي الليبية، بوجود تعاون أمني بين روسيا والجيش الليبي.

وأضح أيضا ان دور الـ"فاغنر" وباقي العناصر الروسية، ينحصر فيما هو تقني بالأساس، وتدبير عمليات المراقبة بالرادار وصيانة المقاتلات الجوية.

ومن جانبه، أكد مدير مركز الدراسات الأمنية في بنغازي عادل الطلحي، في حديث مع "أخبار الآن"، بوجود الـ"فاغنر" بالشرق الليبي.

قضية التواجد الروسي السوري في ساحة الاقتتال الليبية، لم تظل حبيسة الكواليس، فتقرير حديث صدر أواسط أكتوبر الجاري، عن المخابرات البريطانية، حول قضية التدخل الروسي إلى "قضية رأي أوروبية".

ما دفع الرئيس الروسي، فلادمير بوتن يخرج لنفي التواجد الروسي في سوريا، لكن نفيه هم الجيش الروسي فقط، ولم يأتي على ذكر الشركات العسكرية الروسية الخاصة، وضمنها الـ"فاغنر".

فحوى التقرير البريطاني، يفيد إقدام القوات الروسية السرية "فاغنر"، إلى جانب المخابرات الروسية، على نقل ترسانة صواريخ، إلى قاعدتين عسكريتين في طبرق وبنغازي.

ونبه التقرير إلى خطورة التحركات الروسية السرية وسيطرتها على الشواطئ الليبية، لكونها ستفتح موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وبذلك، -يرى التقرير- ان الكرملين يسعى إلى نسخ تجربة شبه جزيرة القرم وسوريا على الأراضي الليبية، ومحاولة استخدام ورقتي الهجرة والنفط ضد الغريمين، الأوروبي والأمريكي.

وإزاء كل هذه المعيطات، يظل التساؤل قائما حول سر تستر الحكومة الروسية، على صلتها بهذه الشركات العسكرية الخاصة، التي دأبت على استعمالها منذ العام 2012؟

يجيب خبير الشؤون الروسية، سعيد غفوروف، بموسكو، في حديث مع "أخبار الآن"، بان هروب الكرملين عن التبني الرسمي لأنشطة الـ"فاغنر"، يعود إلى خوف الرئيس بوتن، من رقابة البرلمان، وذلك لسببن اثنين :

- الأول : يعود إلى رفض البرلمان الروسي لـفكرة وجود شركات عسكرية روسية خاصة، في ظل وجود جيش رسمي للدولة.

- الثاني : طرح أسئلة عن مصدر تمويل هذه الشركات العسكرية الخاصة، التي تعمل لصالح السياسات الروسية، وحول ما إن كان تمويلها من جيوب دافعي الضرائب الروس، بشكل سري دون علم البرلمان بالموضوع.

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