الخطة الوطنية للإمارات للأمن الغذائي قد انتهت تقريباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



قالت مريم المهيري، وزيرة دولة الإمارات، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي إن الإمارات في المرحلة النهائية من خطتها الوطنية للأمن الغذائي ، والتي سيتم تقديمها قريباً.

مؤكدة أن الإمارات تسعى لجعل الأمن الغذائي الوطني الأفضل عالمياً وهو في مقدمة أولوياتها، كما تسعى لأن تكون في المرتبة الأولى في مئوية الإمارات 2071.



واشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الإمارات تتعامل مع الأمن الغذائي، باعتباره جزءاً مهماً من الأمن الوطني، وهو ما وضعها في مقدمة الدول التي تقود الأمن الغذائي.



جاء ذلك أمس خلال فعاليات المؤتمر الثاني عشر لسلامة الأغذية الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمركز دبي التجاري العالمي



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