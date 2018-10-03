مقتل عسكري وجرح اثنين في انفجار لغم غرب تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن مقتل عسكري واصابة اثنين بجروح في انفجار لغم غرب البلاد كما تنفذ القوات التونسية عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة متبني الإنفجار.

وقالت الوزارة في بيان لها أن "في إطار العمل اليومي للوحدات العسكرية لمكافحتها الإرهاب، انفجر اليوم لغم على عربة عسكرية بمرتفعات الشعانبي بالقصرين (غرب) تونس ".

وأوضحت الوزارة انه تم نقل الجريحين إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة و"لا تكتسي وضعيتهما الصحية أي خطورة".

وأعلنت وزارة الدفاع منذ 2014 جبال الشعانبي بمحافظة القصرين منطقة عسكرية مغلقة، وتقوم بعمليات تمشيط مستمرة تعقبا لمجموعات مسلحة نفذت عمليات استهدفت قوات الجيش والأمن.

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