ماتيس: الحرب على داعش بسوريا مستمرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن الحرب على داعش في سوريا ما زالت مستمرة.

وأعلن ماتيس خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس عن تشكيل قوة أمنية مدربة جيدا لمنع ظهور داعش مجددا في سوريا.

وكشف ماتيس عن أن عدد الدبلوماسيين الأميركيين في سوريا زاد إلى مثليه.

وأكد وزير الدفاع الأميركي التزام واشنطن تجاه حلف شمال الأطلسي قائلا إن هذا الالتزام "ثابت لا يتزعزع".

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن الحرب ضد الإرهاب صعبة وطويلة الأمد.

وأكدت الوزيرة الفرنسية مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب.

وأشارت إلى أن باريس وواشنطن حذرتا النظام السوري من استخدام السلاح الكيمياوي.

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