مؤتمر حول ليبيا في إيطاليا الشهر المقبل

أخبار الآن | روما - إيطاليا (رويترز)

كشف وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي أن بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً حول ليبيا في صقلية الشهر المقبل، وذلك بهدف جمع القوى المتناحرة وإطلاق الحوار بين الليبيين.

وأضاف أمام البرلمان أن الاجتماع سيعقد في باليرمو عاصمة صقلية في 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المتوقع مشاركة أطراف رئيسية من داخل وخارج ليبيا.

وقال موافيرو: "نريد إيجاد حل مشترك، حتى برغم اختلاف الآراء حول الطاولة"، مضيفا أن الهدف هو المساعدة في استعادة السلام في ليبيا وتسهيل عملية سياسية شاملة قبيل انتخابات محتملة.

وأعلن الزعماء الليبيون في مؤتمر في باريس في مايو/ أيار أنهم سيجرون انتخابات في العاشر من ديسمبر / كانون الأول في إطار محاولة فرنسية لإرساء الاستقرار في البلاد.

وأوضح موافيرو إنه لا يتوقع أن يركز اجتماع باليرمو على تواريخ محددة.



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