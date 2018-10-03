داعش ينفذ الإعدام في حق رهينة سورية مختطفة في السويداء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعدم تنظيم داعش رهينة جديدة من المدنيين الذين خطفهم إثر هجوم دام على محافظة السويداء في جنوب سوريا، في عملية هي الثانية من نوعها خلال نحو شهرين، وفق ما أكده مصدر محلي والمرصد السوري لحقوق الانسان.

في التفاصيل، نفذ تنظيم داعش الإعدام في حق المرأة المختطفة من مدينة السويداء، جنوب شرقي دمشق، بعد تعثر المفاوضات مع لجان المصالحة، وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المختطفة التي أقدم تنظيم "داعش" على إعدامها تدعى "ثروت أبوعمار"..

والسيدة التي أعدمها تنظيم داعش اسمها "ثروت فاضل أبو عمار" وتبلغ من العمر 25 عاما، وفق ما نقل موقع "السويداء 24" عن مصدر من قرية الشبكي، وأوضح المصدر أن ثروت اختطفت في 25 يوليو 2018 أثناء هجوم شنه التنظيم على قرية الشبكي شرق "السويداء".

يذكر أن عملية الإعدام تأتي بعد ساعات من بيان لجنة التفاوض التي قررت فيه الانسحاب من مهام التفاوض مع تنظيم "داعش" حول المختطفين ويتخوف من إقدام التنظيم على إعدام جميع الأسرى..

وفي وقت سابق، هدد تنظيم داعش، بإعدام بقية المختطفين والمختطفات لديه، خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام إذا لم يستجب النظام السوري والروس لطلبيه، عبر فيديو مصور أرسله لإحدى جهات التفاوض، ذكر فيه أنه صوِر يوم الاثنين 1 أكتوبر/ تشرين الأول، ويظهر فيه عنصران من التنظيم، أطلقا النار على رأس المختطفة، بعد أن طلبا من نظام الأسد إيقاف عمليته العسكرية في بادية (الصفا)، وإطلاق سراح مختطفات التنظيم السجينات لدى النظام، كشرطين له، في مقابل إطلاق داعش، سراح مختطفات السويداء..



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